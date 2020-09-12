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Спорт

Пензенский «Зенит» лидирует в чемпионате МФС «Приволжье»

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Футболисты «Зенита» завершили первый круг чемпионата МФС «Приволжье» уверенной победой над молодежным составом клуба «Нижний Новгород».

Пензенцы взялись за дело с первых минут, забив быстрый гол: Виталий Аралин реализовал пенальти. Вскоре он отличился еще раз, а когда волжане в ходе редкой контратаки сократили отставание, лучший бомбардир прошлого сезона переиграл вратаря гостей снова. Благодаря хет-трику Аралина зенитовцы ушли на перерыв при комфортном счете 3:1.

Во втором тайме команда играла более спокойно, однако игру из-под контроля не выпускала. Александру Кузнецову удался красивый сольный проход, и мяч вновь влетел в сетку ворот нижегородцев.

Точку в матче поставил защитник пензенцев Дмитрий Солодков, замкнувший передачу партнера после розыгрыша углового. 5:1 - «Зенит» одержал крупную победу, набрал 8 очков и занял 1-ю строчку в таблице чемпионата МФС «Приволжье».

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Гость||

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение - 4 игры дома, одна на выезде, собственно, зенит, единственная команда сыгравшая все 5 матчей первого круга, по потерянным очкам многие команды выше...странно, что вообще про зенит написали...

Гость||

Дорожник из Каменки их отодрал на днях,прямо на стадионе Химмаш.И по потерянным эти "блатные" плетутся на четвёртом месте.Сейчас главная команда области Дорожник.

Имя: Гость
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