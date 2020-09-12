Пензенский «Зенит» лидирует в чемпионате МФС «Приволжье»

12.09.2020 | 20:45

Футболисты «Зенита» завершили первый круг чемпионата МФС «Приволжье» уверенной победой над молодежным составом клуба «Нижний Новгород».

Пензенцы взялись за дело с первых минут, забив быстрый гол: Виталий Аралин реализовал пенальти. Вскоре он отличился еще раз, а когда волжане в ходе редкой контратаки сократили отставание, лучший бомбардир прошлого сезона переиграл вратаря гостей снова. Благодаря хет-трику Аралина зенитовцы ушли на перерыв при комфортном счете 3:1.

Во втором тайме команда играла более спокойно, однако игру из-под контроля не выпускала. Александру Кузнецову удался красивый сольный проход, и мяч вновь влетел в сетку ворот нижегородцев.

Точку в матче поставил защитник пензенцев Дмитрий Солодков, замкнувший передачу партнера после розыгрыша углового. 5:1 - «Зенит» одержал крупную победу, набрал 8 очков и занял 1-ю строчку в таблице чемпионата МФС «Приволжье».