«Дизель» подписал контракты с четырьмя новыми игроками

02.09.2020 | 13:36

Состав пензенского «Дизеля» пополнили четыре игрока: защитники Антон Антонов и Андрей Миронов, а также нападающие Борис Левитский и Айрат Мурзин. Решение о подписании с ними контрактов руководство клуба приняло по итогам предсезонных сборов.

«Антон Антонов - воспитанник пензенского хоккея. Минувший сезон провел в составе ХК «Ростов», сыграл в 38 играх, отдал 2 передачи. Также в его активе 48 матчей и 1 передача за «Дизель» в рамках ВХЛ», - рассказали в пресс-службе пензенского клуба.

Андрей Миронов - выходец из столичной школы хоккея. Выступал за ХК МВД и «Динамо» (Балашиха), МХК «Динамо» (Санкт-Петербург), МХК «Атланты» (Мытищи), ХК «Саров». Является обладателем «Братины» сезона-2016/2017, в прошлом году выступал за команду Рязани. Провел 51 матч, сделал 7 результативных передач.

Борис Левитский - воспитанник питерской школы. В ВХЛ выступал за «Горняк» (Учалы), «Ермак» (Ангарск), «Барс» (Казань).

«В минувшем сезоне провел за казанский клуб 18 матчей, результативными действиями не отметился. Кроме того, на счету хоккеиста 4 матча в КХЛ в составе «Автомобилиста» (Екатеринбург)», - уточнили в «Дизеле».

Айрат Мурзин начинал карьеру в Нижнекамске, затем играл в составе саратовского «Кристалла», воронежского «Бурана», волжской «Ариады-НХ» и орского «Южного Урала». За последнюю команду в прошлом сезоне провел 40 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.