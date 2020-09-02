Сетевое издание|18+|Среда|2 сен 2020|15:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

«Дизель» подписал контракты с четырьмя новыми игроками

Печать

Состав пензенского «Дизеля» пополнили четыре игрока: защитники Антон Антонов и Андрей Миронов, а также нападающие Борис Левитский и Айрат Мурзин. Решение о подписании с ними контрактов руководство клуба приняло по итогам предсезонных сборов.

«Антон Антонов - воспитанник пензенского хоккея. Минувший сезон провел в составе ХК «Ростов», сыграл в 38 играх, отдал 2 передачи. Также в его активе 48 матчей и 1 передача за «Дизель» в рамках ВХЛ», - рассказали в пресс-службе пензенского клуба.

Андрей Миронов - выходец из столичной школы хоккея. Выступал за ХК МВД и «Динамо» (Балашиха), МХК «Динамо» (Санкт-Петербург), МХК «Атланты» (Мытищи), ХК «Саров». Является обладателем «Братины» сезона-2016/2017, в прошлом году выступал за команду Рязани. Провел 51 матч, сделал 7 результативных передач.

Борис Левитский - воспитанник питерской школы. В ВХЛ выступал за «Горняк» (Учалы), «Ермак» (Ангарск), «Барс» (Казань).

«В минувшем сезоне провел за казанский клуб 18 матчей, результативными действиями не отметился. Кроме того, на счету хоккеиста 4 матча в КХЛ в составе «Автомобилиста» (Екатеринбург)», - уточнили в «Дизеле».

Айрат Мурзин начинал карьеру в Нижнекамске, затем играл в составе саратовского «Кристалла», воронежского «Бурана», волжской «Ариады-НХ» и орского «Южного Урала». За последнюю команду в прошлом сезоне провел 40 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

в его активе 48 матчей и 1 передача за «Дизель» в рамках ВХЛ
Мощных игроков набирают? На сливах зарабатывать хотят с такими кадрами?

Гость||

А почему Дизель до сих пор не разогнали?

Гость||

А вы друзья как не садитесь,

Всё в музыканты не годитесь.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте