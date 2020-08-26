В Пензе отменили молодежный турнир по хоккею

26.08.2020 | 11:35

В Пензе отменен предсезонный молодежный турнир по хоккею. Кубок Сергея Андронова, который должен был стартовать в четверг, 27 августа, не состоится из-за недостаточного количества участников.

«В связи с тем, что ХК «Бобров» и ХК «Локо-Юниор» (Ярославль) снялись с турнира, было принято решение отменить Кубок Сергея Андронова по хоккею», - пояснили в пресс-службе «Дизеля».

Из-за отмены турнира «Дизелист» лишился возможности сыграть в нескольких встречах. В связи с этим руководство команды планирует найти оппонентов на контрольные матчи.

Первый и пока единственный розыгрыш Кубка Андронова прошел в 2019 году. Тогда помимо пензенцев на лед выходили команды Ярославля, Череповца и академии Бориса Михайлова.

Ранее сообщалось, что в регламент предыдущих состязаний, состоявшихся в «Дизель-Арене», также пришлось вносить изменения. Домашний турнир основной пензенской команды завершили досрочно, так как воронежский «Буран», приехавший на соревнования в усеченном составе, был вынужден с них сняться.

На льду «Дизель-Арены» провели товарищеский матч между пензенскими и тамбовскими спортсменами. Хозяева выиграли его со счетом 5:1.