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Спорт

В Пензе отменили молодежный турнир по хоккею

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В Пензе отменен предсезонный молодежный турнир по хоккею. Кубок Сергея Андронова, который должен был стартовать в четверг, 27 августа, не состоится из-за недостаточного количества участников.

«В связи с тем, что ХК «Бобров» и ХК «Локо-Юниор» (Ярославль) снялись с турнира, было принято решение отменить Кубок Сергея Андронова по хоккею», - пояснили в пресс-службе «Дизеля».

Из-за отмены турнира «Дизелист» лишился возможности сыграть в нескольких встречах. В связи с этим руководство команды планирует найти оппонентов на контрольные матчи.

Первый и пока единственный розыгрыш Кубка Андронова прошел в 2019 году. Тогда помимо пензенцев на лед выходили команды Ярославля, Череповца и академии Бориса Михайлова.

Ранее сообщалось, что в регламент предыдущих состязаний, состоявшихся в «Дизель-Арене», также пришлось вносить изменения. Домашний турнир основной пензенской команды завершили досрочно, так как воронежский «Буран», приехавший на соревнования в усеченном составе, был вынужден с них сняться.

На льду «Дизель-Арены» провели товарищеский матч между пензенскими и тамбовскими спортсменами. Хозяева выиграли его со счетом 5:1.

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