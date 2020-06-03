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Спорт

«Дизель» может потерять одного из лучших игроков

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Нападающий «Дизеля» Давид Думбадзе может покинуть пензенский клуб. Решение по этому вопросу примут по итогам сборов в Череповце, которые хоккеист пройдет с местной «Северсталью».

В пресс-службе «Дизеля» пояснили, что Думбадзе подписал с пензенским клубом соглашение на год. Однако «Дизель» и «Северсталь» заключили договор перехода, по которому игрок сможет на просмотровом контракте пройти предсезонную подготовку с командой из Череповца.

«По итогам сборов будет решено, перейдет ли форвард в «Северсталь» или останется в «Дизеле», - резюмировали представители пензенского клуба.

В завершившемся сезоне Думбадзе выходил на лед во всех 60 матчах. Он забросил 20 шайб и отдал 17 передач (коэффициент полезности +7).

Также стало известно, что контракты с «Дизелем» подписали трое нападающих: выходец из «Дизелиста» Егор Антонов, Сергей Твердохлебов (в минувшем сезоне он участвовал в чемпионате Казахстана) и Алексей Шубин (он провел два сезона в «Дизеле», а в завершившемся чемпионате выступал за новокузнецкий «Металлург»).

Накануне представители «Дизеля» назвали имя главного тренера команды на следующий сезон. На этом посту остается Алексей Ваулин.

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