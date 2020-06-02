«Дизель» назвал имя главного тренера на следующий сезон

02.06.2020 | 09:15

Алексей Ваулин останется на посту главного тренера «Дизеля». Во вторник, 2 июня, пресс-служба клуба сообщила, что он продлил контракт до окончания сезона-2020/2021.

«Этот сезон станет для специалиста третьим в роли наставника нашего клуба», - подчеркнули представители «Дизеля».

Алексей Ваулин - воспитанник пензенской школы хоккея. Играл за «Дизелист» и «Дизель», затем тренировал «Дизель-2», юношескую и молодежную команды.

«В сезоне-2016/2017 привел «Дизелист» к серебряным медалям первенства НМХЛ, а на следующий год команда под его руководством впервые в истории стала победителем первенства», - напомнили в пресс-службе клуба.

В апреле 2018-го Ваулин стал главным тренером «Дизеля». В 2020-м пензенцы под его руководством впервые за последние пять лет пробились в плей-офф, где оказали серьезное сопротивление тюменскому «Рубину», и по итогам соревнований заняли 8-е место из 18 в конференции 1.