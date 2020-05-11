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Спорт

Состав «Дизеля» пополнили опытные вратарь и защитник

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Пензенский «Дизель» продолжает формировать состав к новому сезону Кубка Шелкового пути.

«Первым новичком клуба в текущее межсезонье, не считая игроков, продливших контракты, стал опытный вратарь Юрий Петров», - сообщили в пресс-службе «Дизеля».

По словам генерального менеджера клуба Вадима Аверкина, 32-летний Петров не просто хороший игрок, доказавший свою состоятельность, но и отличный человек, «профессионал как на льду, так и в быту».

«Этого вратаря я знаю давно, причем знаю лично. Думаю, он принесет пользу нашей команде в текущем сезоне», - поделился Аверкин.

Петров - воспитанник столичного «Динамо». Он также выступал за «Рязань», «Нефтяник» (Альметьевск), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Липецк», «Сокол» (Красноярск). Минувший сезон провел в «Шахтере» (Солигорск, Беларусь).

Еще одним новичком «Дизеля» стал 28-летний защитник Максим Кудряшов.

«У этого игрока хороший послужной список. Я знаю его по игре за «Ценг Тоу» в прошлом сезоне, он показал себя как надежный защитник, умеющий грамотно подключаться к атаке. Думаю, он придется нам ко двору и добавит надежности обороне», - рассказал Вадим Аверкин.

Кудряшов - воспитанник тверского хоккея. Выступал за «Барс» (Казань), «Сарыарку» (Караганда), ТХК (Тверь), «Спутник» (Нижний Тагил), «Динамо» (Санкт-Петербург).

Контракты с Петровым и Кудряшовым подписаны на один сезон.

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