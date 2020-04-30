Квалификационные предложения «Дизеля» приняли еще три хоккеиста

В пензенском «Дизеле» продолжается комплектование команды к будущему сезону.
Квалификационные предложения клуба подписали нападающие Никита Ли и Роман Чемерикин и защитник Михаил Козлов. Им предстоит играть за Пензу в течение двух лет, до окончания сезона 2021/2022.
«Никита Ли в этом сезоне провел за «Дизель» 59 матчей, забросил 14 шайб и отдал 11 передач (коэффициент полезности +9). Роман Чемерикин присоединился к команде по ходу регулярного чемпионата, принял участие в 29 матчах, забросил 3 шайбы и отдал 9 передач (коэффициент полезности +1)», - сообщили в пресс-службе «Дизеля».
Михаил Козлов также влился в состав в разгар сезона. Он вышел на лед в 13 играх и сделал 1 передачу (коэффициент полезности +1). Кроме того, хоккеист провел 7 матчей за «Дизелист» (1 шайба, 1 передача).
Первым действующим игроком команды, продлившим сотрудничество с «Дизелем», стал защитник Зигурдс Подзиньш. Кроме того, контракты подписали трое нападающих «Дизелиста».
Ранее представители клуба опровергли слухи о возможном пропуске следующего сезона из-за финансовых проблем.
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