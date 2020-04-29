«Дизель» продлил контракт с лучшим защитником прошлого сезона

29.04.2020 | 09:00

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» продолжает формировать состав на следующий сезон чемпионата ВХЛ - Кубка Шелкового пути.

Первым действующим игроком команды, продлившим сотрудничество, стал защитник Зигурдс Подзиньш. Новый контракт рассчитан на два года.

«Мне позвонили из клуба, озвучили условия. Я все обдумал и решил принять их. Мне нравится Пенза, в «Дизеле» хороший тренерский штаб, хорошее руководство, менеджмент - меня здесь все устраивает, поэтому рад остаться здесь», - рассказал хоккеист.

В завершившемся сезоне Зигурдс Подзиньш стал лучшим защитником по очкам и коэффициенту полезности: он провел за «Дизель» 55 матчей, забросил 5 шайб и отдал 12 передач (коэффициент полезности +16).

В пресс-службе «Дизеля» уточнили, что хоккеист уже готовится к следующему сезону. Находясь дома, он выполняет комплекс упражнений, составленный тренером по физподготовке.

Ранее представители клуба сообщили, что контракты с «Дизелем» подписали трое нападающих «Дизелиста», а также опровергли слухи о возможном пропуске следующего сезона из-за финансовых проблем.