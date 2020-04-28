Трое нападающих «Дизелиста» подписали контракты с «Дизелем»

28.04.2020 | 08:42

Трое игроков пензенской молодежной хоккейной команды «Дизелист» подписали первые профессиональные контракты с «Дизелем». Состав пополнили нападающие Михаил Балашов, Кирилл Монахов и Вадим Фаттахов.

В пресс-службе клуба подчеркнули, что работа с молодежью продолжает оставаться одной из важнейших задач в развитии «Дизеля».

«Мы постоянно следим за игроками молодежки, отмечаем перспективных ребят. У каждого из них есть шанс пробиться в основную команду, если они хорошо проявят себя. Например, Михаил, Кирилл и Вадим в минувшем сезоне показали себя с лучшей стороны и заслужили эти контракты. Возможно, они уже примут участие в предсезонных сборах «Дизеля», - пояснил главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Ранее представители клуба опровергли слухи о возможном пропуске следующего сезона из-за финансовых проблем.

«Дизель» готовится к следующему сезону ВХЛ - Кубка Шелкового пути, работа в этом направлении вовсю ведется. В частности, мы сделали ряд квалификационных предложений игрокам, на которых у нас права. Также ведем поиск новых хоккеистов», - заявил исполнительный директор «Дизеля» Владимир Романов.