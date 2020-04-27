Руководство «Дизеля» опровергло слухи о пропуске сезона

27.04.2020 | 08:31

Руководство пензенского хоккейного клуба «Дизель» опровергло слухи о финансовых трудностях, из-за которых команда якобы может пропустить следующий сезон чемпионата ВХЛ - Кубка Шелкового пути.

Ранее такую информацию распространили спортивные издания, ссылаясь на журналиста Алексея Шевченко. Утверждалось, что участвовать в чемпионате не планирует не только пензенская команда, но и «Торпедо-Горький».

«По «Торпедо-Горький» понятно: если денег будет мало, лучше все скинуть на «Торпедо». С «Дизелем» тяжелее, поскольку там губернатор любит хоккей. У него есть мысли найти спонсора со стороны, но найти сейчас спонсора со стороны, который бы финансировал «Дизель», практически нереально», - сказал Шевченко во время эфира на youtube-канале «Спорт-Экспресса».

Предположение журналиста официально прокомментировал исполнительный директор «Дизеля» Владимир Романов.

«Дизель» готовится к следующему сезону «ВХЛ - Кубка Шелкового пути», работа в этом направлении вовсю ведется. В частности, мы сделали ряд квалификационных предложений игрокам, на которых у нас права. Также ведем поиск новых хоккеистов», - заявил Романов.

В завершившемся сезоне «Дизель» стал восьмым по итогам регулярного чемпионата и вышел в плей-офф, где оказал серьезное сопротивление тюменскому «Рубину».