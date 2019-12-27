27.12.2019 | 16:52

С целой коллекцией наград вернулись пензенцы с чемпионата и первенства Самарской области по пауэрлифтингу. В классическом жиме сурские силачи не оставили шансов соперникам и завоевали первое общекомандное место.

«Конкуренция была серьезная. В моей весовой категории парень практически столько же поднял, сколько и я, но он мне по собственному весу проиграл: он был тяжелее, а я - легче. Поэтому я занял первое место», - рассказал победитель чемпионата Самарской области по пауэрлифтингу Павел Дворядкин.

В число лучших вошел и Александр Князев - победитель в весе свыше 125 килограммов и в абсолютной категории.

«Постоянные тренировки, командная поддержка, командный дух - тренер помог, и ребята ездили со мной, тоже поддерживали, помогли, морально настроили», - отметил мужчина.

Весомый вклад в победу пензенской команды внес и Александр Павельев. В весовой категории до 120 килограммов он завоевал серебряную медаль. Выиграть чемпионат не дала травма.

«Соперники были серьезные, давали тоже побороться с ними», - пояснил Александр.

Пауэрлифтеры возобновили подготовку к новым стартам. В 2020 году их ждет череда крупных турниров и чемпионатов.