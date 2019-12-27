С целой коллекцией наград вернулись пензенцы с чемпионата и первенства Самарской области по пауэрлифтингу. В классическом жиме сурские силачи не оставили шансов соперникам и завоевали первое общекомандное место.
«Конкуренция была серьезная. В моей весовой категории парень практически столько же поднял, сколько и я, но он мне по собственному весу проиграл: он был тяжелее, а я - легче. Поэтому я занял первое место», - рассказал победитель чемпионата Самарской области по пауэрлифтингу Павел Дворядкин.
В число лучших вошел и Александр Князев - победитель в весе свыше 125 килограммов и в абсолютной категории.
«Постоянные тренировки, командная поддержка, командный дух - тренер помог, и ребята ездили со мной, тоже поддерживали, помогли, морально настроили», - отметил мужчина.
Весомый вклад в победу пензенской команды внес и Александр Павельев. В весовой категории до 120 килограммов он завоевал серебряную медаль. Выиграть чемпионат не дала травма.
«Соперники были серьезные, давали тоже побороться с ними», - пояснил Александр.
Пауэрлифтеры возобновили подготовку к новым стартам. В 2020 году их ждет череда крупных турниров и чемпионатов.
penzainform.ru писал(a):А эти супергерои - коллекционеры наград в случае чего пойдут Родину защищать? Или спросят, сколько им за это заплатят?