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Спорт | Пензенские пауэрлифтеры привезли награды из Самарской области

27.12.2019|16:52
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С целой коллекцией наград вернулись пензенцы с чемпионата и первенства Самарской области по пауэрлифтингу. В классическом жиме сурские силачи не оставили шансов соперникам и завоевали первое общекомандное место.

«Конкуренция была серьезная. В моей весовой категории парень практически столько же поднял, сколько и я, но он мне по собственному весу проиграл: он был тяжелее, а я - легче. Поэтому я занял первое место», - рассказал победитель чемпионата Самарской области по пауэрлифтингу Павел Дворядкин.

В число лучших вошел и Александр Князев - победитель в весе свыше 125 килограммов и в абсолютной категории.

«Постоянные тренировки, командная поддержка, командный дух - тренер помог, и ребята ездили со мной, тоже поддерживали, помогли, морально настроили», - отметил мужчина.

Весомый вклад в победу пензенской команды внес и Александр Павельев. В весовой категории до 120 килограммов он завоевал серебряную медаль. Выиграть чемпионат не дала травма.

«Соперники были серьезные, давали тоже побороться с ними», - пояснил Александр.

Пауэрлифтеры возобновили подготовку к новым стартам. В 2020 году их ждет череда крупных турниров и чемпионатов.

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Гость|27.12.2019 19:06|

penzainform.ru писал(a):

С целой коллекцией наград вернулись
А эти супергерои - коллекционеры наград в случае чего пойдут Родину защищать? Или спросят, сколько им за это заплатят?

Гость|27.12.2019 19:14|

Вон саша-дурачек все на петухе в контроллерах ходил с одной извилиной.

Имя: Гость
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