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Спорт | Тренер «Дизеля» извинился перед болельщиками за поражение

10.12.2019|09:13
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Главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин извинился перед болельщиками за поражение, которое пензенские хоккеисты потерпели от ижевской «Ижстали». Матч состоялся на льду «Дизель-Арены» в понедельник, 9 декабря.

«Гости начали матч «по-хозяйски», с ходу завладев инициативой. Стартовые десять минут дизелисты были вынуждены обороняться, изредка помышляя о контратаках. Неудивительно, что именно ижевский клуб открыл счет, реализовав большинство. Правда, еще до перерыва желто-синие отыгрались благодаря Давиду Думбадзе. Увы, второй период превратился в кошмар для нашей команды», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

За 20 минут Илья Андрюхов пропустил три шайбы. На второй перерыв соперники ушли при счете 4:1 в пользу «Ижстали». В заключительной трети пензенцы сократили отставание (в меньшинстве отличился Павел Медведев). В итоге гости победили – 4:2.

«Сложно что-то говорить после такого матча. У меня нет объяснения нашей безобразной игре. Мы проиграли все единоборства сопернику, все подборы шайб, всю клюшечную борьбу. Попадались на контратаки, всегда догоняли», - констатировал Ваулин.

Правда, он положительно отметил тот факт, что при счете 4:1 подопечные нашли силы избежать разгромного поражения.

«От себя лично, от тренерского штаба и от команды хотел бы извиниться перед болельщиками. Соперника же с заслуженной победой», - заключил наставник «Дизеля».

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|10.12.2019 09:45|

Пёс, голос

Гость|10.12.2019 09:46|

Да чтож такое? Опять тушканчики пропрыгали.

Тушкан по мнеию местных - бесполезный грызун.

Гость|10.12.2019 09:54|

У лидеров выигрывают, аутсайдерам проигрывают - договорняк

Имя: Гость
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