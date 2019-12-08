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Спорт | Пензенский «Дизель» победил в игре с пермским «Молотом-Прикамьем»

08.12.2019|16:28
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Хоккеисты «Дизеля» прервали черную полосу поражений в чемпионате ВХЛ - Кубке Шелкового пути. Победа в поединке против пермского «Молота-Прикамья» пензенцам далась тяжело. Уральцы построили игру от обороны и в середине матча добились минимального преимущества. На гол Данила Макарова гости ответили двумя заброшенными шайбами.

В заключительном периоде дизелисты продемонстрировали выдержку и характер. Они отбились, играя втроем против пятерых соперников, после чего перешли в наступление. В итоге молотобойцы были прижаты к воротам, и цели достиг бросок Зигурдса Подзиньша. Счет сравнялся - 2:2.

Подзиньш окончательно стал героем встречи в овертайме. Подключившись к атаке, он прошил кистевым броском вратаря «Молота» и принес «Дизелю» победу со счетом 3:2.

Пензенская дружина по-прежнему находится в зоне плей-офф и ждет в гости очередного соперника - ижевскую «Ижсталь».

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Гость|08.12.2019 16:43|

Ну всё . Масть попёрла...

Гость|08.12.2019 16:55|

а где тролль пес опущенный???? Отзовись.

Гость|08.12.2019 17:11|

Корж за один концерт на этом стадионе собрал бабла больше,чем эти фигуристы за сезон.

Гость|08.12.2019 17:29|

Гость писал(a):

а где тролль пес опущенный???? Отзовись
Он сейчас галоперидол(применяют при шизофрении,бредовых расстройствах)примет и опять ему голоса подскажут,какой бред про Дизель и его болельщиков написать.

Имя: Гость
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