08.12.2019 | 16:28

Хоккеисты «Дизеля» прервали черную полосу поражений в чемпионате ВХЛ - Кубке Шелкового пути. Победа в поединке против пермского «Молота-Прикамья» пензенцам далась тяжело. Уральцы построили игру от обороны и в середине матча добились минимального преимущества. На гол Данила Макарова гости ответили двумя заброшенными шайбами.

В заключительном периоде дизелисты продемонстрировали выдержку и характер. Они отбились, играя втроем против пятерых соперников, после чего перешли в наступление. В итоге молотобойцы были прижаты к воротам, и цели достиг бросок Зигурдса Подзиньша. Счет сравнялся - 2:2.

Подзиньш окончательно стал героем встречи в овертайме. Подключившись к атаке, он прошил кистевым броском вратаря «Молота» и принес «Дизелю» победу со счетом 3:2.

Пензенская дружина по-прежнему находится в зоне плей-офф и ждет в гости очередного соперника - ижевскую «Ижсталь».