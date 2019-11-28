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Спорт | «Дизель» в овертайме уступил московской «Звезде»

28.11.2019|09:06
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«Дизель» неудачно начал очередной выезд в рамках чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути». После серии из трех побед пензенские хоккеисты уступили московской «Звезде». Матч состоялся в среду, 27 ноября.

«Соперник желто-синих с ходу показал, что желает не только прервать намечающуюся победную серию гостей, но и хочет отомстить за гостевое поражение 1:4 в первом круге», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В итоге хозяева льда открыли счет на 6-й минуте, а на старте второго периода увеличили преимущество – 2:0.

«Но «Дизель» уже неоднократно в этом сезоне доказывал, что у команды есть характер. Гости отличились дважды с перерывом в полторы минуты. Причем второй гол, сравнявший счет, подопечные Алексея Ваулина забросили в меньшинстве. К слову, по этому показателю наша команда - лучшая в лиге. Шайба «Звезде» стала уже восьмой, заброшенной «Дизелем» в меньшинстве», - подчеркнули в пресс-службе клуба.

Третий период не принес голов ни одной из команд. В результате исход матча решился в овертайме, москвичи оказались сильнее.

«Немного сегодня не получилось. Я считаю, что мы заработали сегодня это очко, соперник очень здорово играл, были большие проблемы у нас», - констатировал главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

В пятницу, 29 ноября, «Дизель» встретится в Воскресенске с Химиком.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|28.11.2019 09:24|

Дизель уступил? Да Вы что ? Такого быть не может.

Гость|28.11.2019 09:27|

как так?

Лузеры продули?

Это точно не фейковая новость?

Голопузы в курсе?

Гость|28.11.2019 09:28|

penzainform.ru писал(a):

мы заработали сегодня это очко
на чьё очко катались?

Гость|28.11.2019 09:32|

Отыгрались с 2-0 в Москве, это хорошо

Имя: Гость
Комментарий:

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