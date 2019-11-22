22.11.2019 | 17:28

Титулованному пловцу из Пензенской области Александру Харланову присвоили звание заслуженного мастера спорта России. Об этом стало известно в пятницу, 22 ноября.

Соответствующий приказ Минспорта РФ был подписан 20-го числа, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В ноябре Александр Харланов в составе команды из Пензенской области выиграл бронзовую медаль в комбинированной эстафете 4 х 50 м среди мужчин. Егор Павлов, Егор Сучков, Роман Ларин и собственно Харланов финишировали с результатом 1.35,58. Золото досталось москвичам (1.33,890), серебро – спортсменам из Санкт-Петербурга (1.34,43).

Ранее сообщалось, что Александр Харланов выиграл бронзу чемпионата России в Казани на дистанции 100 м баттерфляем.