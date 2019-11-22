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Спорт | Пензенцы в «Буртасах» прошли обследования и поплавали в бассейне

22.11.2019|18:06
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«Жить активно - здорово!» - говорят участники одноименной акции, организованной в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.

Более сотни жителей областного центра посетили дворец спорта «Буртасы», где их ждали специалисты регионального центра медицинской профилактики. В одном месте горожане могли провериться сразу у нескольких врачей и выявить возможные факторы риска.

«Мы для контроля и оценки качества состояния здоровья наших жителей на сегодняшний день используем спортивные площадки. Для того чтобы привлекать людей к занятиям спортом, физической активностью и для того чтобы они контролировали свои показатели здоровья», - рассказала заведующая Пензенским областным центром медицинской профилактики Татьяна Батракова.

Три подруги, Валентина Кувшинова, Надежда Анисимова и Нина Фадеева, упустить такого шанса не могли. Говорят, это прекрасная возможность не только обследоваться и получить советы от медицинских работников, но и абсолютно бесплатно посетить бассейн.

«Моя подруга сделала на удачу рыбку, чтобы нам, кроме того что пройти всех врачей, еще и поплавать», - отметила Валентина Кувшинова.

«У нас сотни студентов, учеников, знакомых педагогов. Хотим быть примером!» - сообщила Надежда Анисимова.

«Очень важно для здоровья посещать такие мероприятия, проверить, все анализы сдать, себя на ГТО проверить, на что мы еще способны», - пояснила Нина Фадеева.

С инициативой реализации проекта «Жить активно - здорово!» выступил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Основные задачи таких мероприятий - приобщение населения к здоровому образу жизни, повышение доступности спортивных объектов региона.

В «Буртасах» всего за несколько минут желающие могли измерить давление, индекс массы тела, уровень холестерина и глюкозы в крови, после чего отправлялись в бассейн.

«Все бесплатно, приезжают, никуда не ходить, никуда не ездить. Кто придумал это, прямо спасибо! Очень хорошо!» - подчеркнула участница проекта Галина Шебаршова.

Проект «Жить активно - здорово!» на этом не закрывается. Такие мероприятия намерены проводить еженедельно по пятницам.

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Гость|22.11.2019 19:07|

penzainform.ru писал(a):

повышение доступности спортивных объектов региона.
Ключевое. Но когда, работать теперешние, добренькие заставляют не как "злые комуняки" по 8 часов, 5дней, а от светладцати и до темнадцати, и ещё должен остаёшься. Жадность у них безмерна.

Гость|22.11.2019 19:46|

Маразм крепчает. Какой нам цирк, посмотришь такие новости и цирка не надо.

Имя: Гость
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