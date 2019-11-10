10.11.2019 | 11:29

В пятницу и субботу, 8 и 9 ноября, пензенский «Дизелист» на выезде дважды обыграл рыбинский «Полет» в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

В первом матче желто-синие благодаря усилиям Кирилла Монахова и Михаила Балашова сразу повели в счете. На 11-й минуте на табло значилось 2:0 в пользу гостей.

«Несмотря на то, что еще до перерыва хозяева одну шайбу отыграли, во второй двадцатиминутке Роман Авдюшкин и тот же Балашов удвоили преимущество гостей, а в заключительной трети матча Никита Емельянов забросил в ворота «Полета» пятую шайбу. Хозяева сумели ответить лишь одним голом», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Итоговый результат 5:2 - победа за подопечными Алексея Медведева.

«Во второй встрече «Дизелист» и вовсе камня на камне не оставил от соперника, забросив восемь безответных шайб», - отметили в пресс-службе.

В матче по два раза отличились Глеб Булычев и Вадим Фаттахов, по разу - Роман Авдюшкин, Георгий Чупятов, Никита Емельянов и Илья Сурков.