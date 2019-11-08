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Спорт | Пензенский «Дизель» разгромил гостей из Узбекистана - 7:1

08.11.2019|08:14
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«Дизель» одержал домашнюю победу над ташкентским «Хумо». Встреча с хоккеистами из Узбекистана состоялась в четверг, 8 ноября.

«Несмотря на статус новичка, команда из Узбекистана не намерена быть «мальчиком для битья» и довольно уверенно идет по сезону, активно сражаясь за место в плей-офф. Резво начали гости и матч в Пензе, с первых минут организовав штурм ворот Максима Борисова, который в этот день вышел на лед с первых минут. Тем не менее, хозяева уверенно отражали атаки соперника, а к середине первого периода сумели отодвинуть игру от своей зоны», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

На 14-й минуте Сергей Абрамов открыл счет, а на 18-й Владислав Барулин забил вторую шайбу. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу «Дизеля». Во втором периоде «Хумо» удалось отыграть одну шайбу.

«Переломным моментов уже в заключительной трети матча стало удаление Давида Думбадзе. Оставшись в меньшинстве, «дизелисты» собрались и «выстрелили» двумя контратаками, которые завершились голами Антона Андриянова и Владислава Барулина», - уточнили в «Дизеле».

До финальной сирены хозяева отличились еще три раза. Николай Владимиров забил дебютный после возвращения в Пензу гол, Сергей Абрамов оформил дубль, а Барулин - хет-трик. Итог – 7:1 в пользу «Дизеля».

«Готовились к этой игре серьезно, знали, что команда соперника мастеровитая, там очень хороший подбор игроков, ребята все играющие. С победой всех пензенских любителей хоккея, команду», - подвел итог матчу главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

В среду, 13 ноября, пензенцы в Тольятти сыграют с местной «Ладой».

Источник — Фото hcdizel.ru
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