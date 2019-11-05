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Спорт | В Пензе юные волейболисты встретились на первенстве «Летающий мяч»

05.11.2019|17:24
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В Пензе стартовало волейбольное первенство памяти заслуженного работника физической культуры Анатолия Шендера «Летающий мяч». В соревновании приняли участие юноши 2007-2008 года рождения. Соперничают семь команд: одна из Тамбова, остальные - воспитанники спортивной школы № 4 города Пензы.

Прозвучали последние наставления тренера перед игрой. Задача - не давать противнику шанса на атаку.

Все ребята настроены только на триумф.

«Я думаю, что наша команда победит в этом турнире, потому что мы собрались, стали уверенными, давали друг другу пасовать», - отметил участник первенства Артем Горбачев.

Только лучшие получат пропуск на более престижные состязания.

«Эти соревнования у нас идут как подготовительные соревнования перед зональным первенством России, которое будет проходить в декабре в Нижнем Новгороде. По итогам мы сформируем сборную команду области, которая будет участвовать в тех соревнованиях», - пояснил главный судья соревнований Андрей Пензин.

В Нижний Новгород съедутся представители 14 регионов Приволжского федерального округа. Для пензенских подростков 11 и 12 лет это будет первый официальный турнир.

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