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Спорт | Стало известно расписание игр Кубка «Дизеля» - 2019

11.08.2019|11:29
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В воскресенье, 11 августа, на официальном сайте пензенского хоккейного клуба «Дизель» опубликовали расписание игр Кубка «Дизеля» - 2019.

В традиционном предсезонном турнире, который пройдет с 14 по 18 августа, помимо сурской команды, примут участие ХК «Тамбов», ХК «Рязань», ХК «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) и ХК «Буран» (Воронеж).

В первый день в 13:00 на лед СЗК «Дизель-Арена» выйдут «Буран» и «Торпедо-Горький», в 19:00 - «Дизель» и «Рязань». 15-го числа в 13:00 сразятся «Рязань» и «Торпедо-Горький», в 19:00 - «Дизель» и «Тамбов».

16 августа в 13:00 за победу будут бороться «Рязань» и «Буран», в 19:00 - «Тамбов» и «Торпедо-Горький». 17-го в 12:00 выступят «Рязань» и «Тамбов», в 17:00 - «Дизель» и «Буран». 18 августа в 12:00 сойдутся «Буран» и «Тамбов», в 17:00 - «Дизель» и «Торпедо-Горький», сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

В 2018 году пензенские хоккеисты не смогли взять призовое место на Кубке «Дизеля». Трофей увезли в Казань хоккеисты «Барса». Второе место занял ХК «Саров», третье - представители Рязани.

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