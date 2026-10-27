В Пензенской области выросла доля детей, заболевших ОРВИ

Общество

В Пензенской области выросла доля детей, заболевших ОРВИ
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В Пензенской области с 19 по 25 октября зарегистрировали 1 485 случаев ОРВИ. Такие данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

На предыдущей неделе зафиксировали 1 520 пациентов с респираторной вирусной инфекцией. Динамика составила -2,3%.

Доля детей среди обратившихся к врачам заболевших - 18,8% (15,4% неделей ранее).

В Пензе также отмечено снижение числа пациентов с ОРВИ - на 10,8% (с 12 по 18 октября динамика составила -6,4%).

О зарегистрированных случаях гриппа в ведомстве не сообщили.

Чтобы не заразиться, специалисты посоветовали жителям региона тщательно мыть руки после посещения общественных мест, прикосновения к деньгам и другим предметам общего пользования, избегать мест массового скопления людей, не трогать лицо грязными руками.

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