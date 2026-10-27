Поисковую выдачу клиник, где делают аборты, задумали изменить

Общество

Поисковую выдачу клиник, где делают аборты, задумали изменить
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В России подготовят предложения об изменении подхода к выдаче в Сети информации о клиниках, где искусственно прерывают беременность. Такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин.

Суть идеи в том, чтобы при поиске в интернете такой услуги пользователям в выдаче предлагались ресурсы, которые предоставляют социальную поддержку женщинам, раздумывающим, сохранять беременность или нет.

«Представить предложения: по обеспечению приоритетного индексирования поисковыми системами информационных ресурсов, предоставляющих социальную поддержку женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора, при запросе ими информации об услугах по искусственному прерыванию беременности», - цитирует сайт Кремля документ с поручениями главы государства.

Срок выполнения - до 15 декабря этого года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В Пензенской области действует ряд мер социальной поддержки семей. В их числе, например, региональный семейный капитал.

По последним данным, в регионе на 13,4% уменьшилось количество абортов по решению женщины и на 1,2% выросло число жительниц области, вставших на учет по беременности.

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