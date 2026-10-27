В Пензенской области родилось 8 двоен благодаря бесплатному ЭКО

За 9 месяцев 2026 года 587 жительниц Пензенской области сделали ЭКО по полису обязательного медицинского страхования. Процедуру проводят бесплатно при наличии медицинских показаний.

«В рамках территориальной программы ОМС жителям региона доступны базовая программа ЭКО, криоконсервация эмбрионов с использованием современных технологий глубокой заморозки, а также перенос ранее криоконсервированных эмбрионов», - уточнили в ТФОМС.

ЭКО по полису проводят как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Пациентки самостоятельно выбирают организацию.

В этом году из 587 процедур ЭКО 555 провели на территории Пензенской области, 32 - за пределами региона.

«Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону горячей линии единого контакт-центра 8-800-100-80-44. Звонок бесплатный», - напомнили пензячкам в ТФОМС.

В 2026 году благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий в регионе родилось 164 ребенка, в том числе 8 двоен.