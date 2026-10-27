Ряд улиц в Терновке остался без холодной воды до 28 октября

Жители ряда домов в Терновке остались без холодной воды, сообщил Горводоканал в 10:00 вторника, 27 октября, на своей странице во «ВКонтакте».
Причина ограничения - реконструкция участка водопровода на улице Новоселовка. Работы выполняет подрядчик ООО «Комбезза».
В зону отключения попали:
- улица Батумская;
- улица Новоселовка;
- 1-й проезд Терновского;
- улица Ялтинская;
- проезд Ялтинский;
- улица Спортивная;
- улица Николаевская;
- улица Павлика Морозова;
- улица Ташкентская и проезды;
- улица Таганрогская;
- улица Косарева;
- улица Пушкари;
- улица Днепропетровская;
- улица Брестская;
- улица Ростовская.
Подачу воды планируют восстановить ориентировочно в 8:00 28 октября.