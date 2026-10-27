Ряд улиц в Терновке остался без холодной воды до 28 октября

Общество

Ряд улиц в Терновке остался без холодной воды до 28 октября
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Жители ряда домов в Терновке остались без холодной воды, сообщил Горводоканал в 10:00 вторника, 27 октября, на своей странице во «ВКонтакте».

Причина ограничения - реконструкция участка водопровода на улице Новоселовка. Работы выполняет подрядчик ООО «Комбезза».

В зону отключения попали:

- улица Батумская;

- улица Новоселовка;

- 1-й проезд Терновского;

- улица Ялтинская;

- проезд Ялтинский;

- улица Спортивная;

- улица Николаевская;

- улица Павлика Морозова;

- улица Ташкентская и проезды;

- улица Таганрогская;

- улица Косарева;

- улица Пушкари;

- улица Днепропетровская;

- улица Брестская;

- улица Ростовская.

Подачу воды планируют восстановить ориентировочно в 8:00 28 октября.

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