Отключение света в Пензе 28 октября: список адресов

На среду, 28 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся микрорайон Автодром Вираж, Заводской район, Ахуны и Веселовка.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- 5-й Виноградный пр-д, 16г, 22, 24;

- пр. Строителей, 7Б.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Беляева, 23;

- ул. Докучаева, 3, 5, 7;

- ул. Докучаева/Беляева, 9/27;

- ул. Докучаева/Ударная, 1/27;

- Ахунский переезд, 6, 35, 37;

- Блокпост 718 км, 5, 7;

- Кордон Сурка, 2, 3, 3а, 9, 9а, 9Б, 9в, 11, 13, 15, 17, 19, 21а, 23, 23в, 27, 31, 31а, 31в, 33, 35, 36, 37;

- ул. Молодогвардейская, 18, 19, 20, 21, 26, 32, 58, 60.

С 10:00 до 17:00 приостановится снабжение домов на улицах Зеленодольской, Аксакова, Ижевской, Вологодской, Орловской, Ставропольской, в 1, 2 и 3-м Вологодских проездах, в 1-м Ставропольском проезде и в СТ «Здоровье-1» (без уточнений по номерам).

С 13:00 до 15:30:

- ул. Лодочная, 3а, 3Б, 5-19;

- пр-д Лодочный, 1-9.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.