На начавшейся рабочей неделе Пензенская область останется во власти блокирующего антициклона. Об этом сообщили в Приволжском УГМС в понедельник, 26 октября.

«Он продолжит удерживать температурные показатели выше климатической нормы и радовать солнечными днями», - отметила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

Днем воздух в регионе будет прогреваться до +15...+16 градусов, по ночам ртутные столбики могут опуститься до -4 градусов. Ветер подует с юго-востока.

Осадки на неделе не предвидятся.

Ранее сообщалось, что из-за сухой погоды в Пензенской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов (IV класс).