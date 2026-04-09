С 10 апреля в Пензенской области начнется пожароопасный сезон

С пятницы, 10 апреля, в регионе начнется пожароопасный сезон, который продлится до 15 октября.

В Пензе в зону риска попадают 25 453 дома, где живут 509 513 человек. Кроме того, от ландшафтных пожаров могут пострадать 8 196 домов в Заречном, в Белинском, Вадинском, Городищенском, Каменском, Колышлейском, Лопатинском, Лунинском, Мокшанском, Никольском, Пензенском и Шемышейском районах.

Под угрозой оказались и места детского отдыха. В Пензе это оздоровительный центр «Белка», лагерь «Звездочка», туристско-спортивный центр имени Т. Т. Мартыненко и лагеря при школе № 66.

В зону риска попали также организации в Бессоновском, Бековском, Городищенском, Каменском, Кузнецком и Сердобском районах.

В прошлом году пожароопасный сезон продлился с 25 марта по 15 октября. Количество возгораний по сравнению с 2024-м сократилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - более чем в 100 раз. Крупных ЧП удалось избежать.