В Пензенской области ожидается мокрый снег

Общество

В Пензенской области ожидается мокрый снег
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В ближайшие дни в Пензенской области ожидается мокрый снег, сообщается на сайте Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, он есть в прогнозе в ночь на субботу, 3 октября, когда температура воздуха будет опускаться до минусовых отметок. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в большинстве районов, уточнили синоптики.

Днем в первый выходной и в ночь на воскресенье мокрый снег ожидается уже местами.

Ранее в Приволжском УГМС рассказали, какой будет погода в октябре. Средняя месячная температура воздуха составит +6,2...+7,8 градуса.

В Пензе предполагалось начать отопительный сезон 5 октября, но глава города Олег Денисов подчеркнул: срок будет определен исходя из погодных условий.

«Технически старт уже возможен, но в начале следующей недели по прогнозу до +19. Будем ориентироваться на погодные условия. Как только зафиксируем значительное понижение температурного графика, приступим к пуску тепла», - пояснил он.

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