Перечислены самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

В 2027 году финансово выгоднее всего взять отпуск в июле, августе и сентябре, рассказала эксперт Людмила Андронаки.

Из весенних месяцев лучшими для отпуска будут март или апрель, из зимних - декабрь.

«Антилидером станет январь, в котором будет только 15 рабочих дней. Отпуск в начале года позволит продлить отдых за счет новогодних каникул, однако совокупный доход работника за месяц может оказаться ниже», - пояснила Андронаки в беседе с изданием «Газета.ru».

Размер отпускных не зависит от количества рабочих дней в выбранном месяце. Сумму рассчитают исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев.

Разница проявится в размере зарплаты за оставшиеся рабочие дни. В месяце с большим их числом каждый стоит дешевле относительно оклада, поэтому замена нескольких рабочих дней отпускными слабее повлияет на итоговый доход.

«Отпуск можно разделить по согласованию с работодателем, но хотя бы одна его часть должна составлять не менее 14 календарных дней», - напомнила эксперт.