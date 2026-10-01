У путепровода на ул. 8 Марта продолжается ремонт лестницы

На улице 8 Марта в Пензе продолжается ремонт лестницы у путепровода. О ходе работ в четверг, 1 октября, сообщил глава города Олег Денисов.

«Подрядчик армирует основание под подпорные стенки, монтирует опалубку для заливки раствора», - пояснил чиновник.

Он напомнил, что залить ступени должны за месяц, тогда по лестнице можно будет передвигаться. Пока же горожане вынуждены пользоваться обходным путем - эту тропинку для удобства укрепили асфальтовой крошкой.

«Подрядная организация идет в графике. В весенне-летний период уложим плитку и установим новые перила», - добавил Олег Денисов.

Ранее сообщалось, что конфигурация лестницы останется прежней, сделать ее доступной для инвалидов или мам с колясками не позволяют особенности ландшафта.