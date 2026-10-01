У путепровода на ул. 8 Марта продолжается ремонт лестницы

Общество

У путепровода на ул. 8 Марта продолжается ремонт лестницы
Печать
Max

На улице 8 Марта в Пензе продолжается ремонт лестницы у путепровода. О ходе работ в четверг, 1 октября, сообщил глава города Олег Денисов.

У путепровода на ул. 8 Марта продолжается ремонт лестницы

«Подрядчик армирует основание под подпорные стенки, монтирует опалубку для заливки раствора», - пояснил чиновник.

У путепровода на ул. 8 Марта продолжается ремонт лестницы

Он напомнил, что залить ступени должны за месяц, тогда по лестнице можно будет передвигаться. Пока же горожане вынуждены пользоваться обходным путем - эту тропинку для удобства укрепили асфальтовой крошкой.

У путепровода на ул. 8 Марта продолжается ремонт лестницы

«Подрядная организация идет в графике. В весенне-летний период уложим плитку и установим новые перила», - добавил Олег Денисов.

Ранее сообщалось, что конфигурация лестницы останется прежней, сделать ее доступной для инвалидов или мам с колясками не позволяют особенности ландшафта.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
лестница ремонт путепровод
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!