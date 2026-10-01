В 2027-м маткапитал на первого ребенка вырастет до 778 500 рублей

Общество

В 2027-м маткапитал на первого ребенка вырастет до 778 500 рублей
Печать
Max

С 1 февраля 2027 года материнский капитал в России планируют проиндексировать на уровень фактической инфляции. По предварительным данным, он составит 6,8%. Выплата увеличится до 778 500 рублей на первенца, до 1 029 000 рублей - на второго ребенка (если маткапитал не предоставляли на первого) или до 250 300 рублей (если предоставляли).

Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Его слова приводят федеральные СМИ.

Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, социальную адаптацию детей-инвалидов, пенсионные накопления родителей, получать в виде ежемесячной выплаты (если среднедушевой доход семьи не превышает двух величин регионального прожиточного минимума).

В 2025-м действие программы маткапитала продлили до 31 декабря 2030 года.

1 февраля 2026-го материнский капитал проиндексировали на 5,6%. Сейчас выплата на первого ребенка составляет 728 921 рубль, на второго - 963 243 рубля (если семья ранее не использовала сертификат).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
маткапитал ребенок выплата
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!