В 2027-м маткапитал на первого ребенка вырастет до 778 500 рублей

С 1 февраля 2027 года материнский капитал в России планируют проиндексировать на уровень фактической инфляции. По предварительным данным, он составит 6,8%. Выплата увеличится до 778 500 рублей на первенца, до 1 029 000 рублей - на второго ребенка (если маткапитал не предоставляли на первого) или до 250 300 рублей (если предоставляли).

Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Его слова приводят федеральные СМИ.

Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, социальную адаптацию детей-инвалидов, пенсионные накопления родителей, получать в виде ежемесячной выплаты (если среднедушевой доход семьи не превышает двух величин регионального прожиточного минимума).

В 2025-м действие программы маткапитала продлили до 31 декабря 2030 года.

1 февраля 2026-го материнский капитал проиндексировали на 5,6%. Сейчас выплата на первого ребенка составляет 728 921 рубль, на второго - 963 243 рубля (если семья ранее не использовала сертификат).