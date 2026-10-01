Стоматологи начали работать по новым правилам

С 1 октября в России вступил в силу обновленный порядок оказания стоматологической помощи взрослым. Соответствующий приказ Минздрава РФ размещен на официальном портале правовой информации.

Одно из главных изменений касается анестезии. Ее будут применять при осуществлении любых медицинских манипуляций, которые способны вызвать боль.

Также в Минздраве РФ обновили требования к оснащению стоматологических кабинетов. Теперь они обязаны иметь автоматические наружные дефибрилляторы и расширенные укладки для помощи при экстренных состояниях (например, при анафилактическом шоке), препараты для профилактики парентеральных инфекций (передаются через кровь и другие биологические жидкости).

Кроме того, предписано установить в кабинетах аппараты для определения глубины корневого канала, для снятия зубных отложений, дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (если нет отдельного рентгеновского кабинета).

Новый регламент предусматривает и усиление онкологической настороженности стоматологов. Врачи должны будут выявлять признаки рака во время приема и при подозрении на заболевание направлять к специалистам.