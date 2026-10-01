В Пензенской районной больнице создана безбарьерная среда

Общество

В Пензенской районной больнице создана безбарьерная среда
Печать
Max

В стационаре Пензенской районной больницы имени К. А. Карагизова сформировалось безбарьерное пространство. Медучреждение адаптировали под нужды маломобильных пациентов.

В Пензенской районной больнице создана безбарьерная среда

Во время капитального ремонта входные группы снабдили современными пандусами с нормативным углом наклона и нескользящим покрытием для проезда инвалидных и детских колясок.

В Пензенской районной больнице создана безбарьерная среда

Для слабовидящих нанесена контрастная разметка на полу и стенах внутри здания. Важная информация на стендах продублирована шрифтом Брайля.

В Пензенской районной больнице создана безбарьерная среда

Специальный подъемник устраняет затруднения с перепадами высот и порогами. В санузлах смонтированы прочные поручни.

В Пензенской районной больнице создана безбарьерная среда

На парковке специальные места для инвалидов расположены максимально близко ко входу в корпус и обозначены дорожными знаками и разметкой.

В Пензенской районной больнице создана безбарьерная среда

Модернизация облегчает пожилым людям, пациентам после травм и операций, родителям с детьми в колясках и людям с ограниченными возможностями доступ к диагностическим процедурам, амбулаторному лечению и госпитализации, отметили в областном минздраве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
больница модернизация инвалид
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!