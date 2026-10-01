В Пензенской районной больнице создана безбарьерная среда

В стационаре Пензенской районной больницы имени К. А. Карагизова сформировалось безбарьерное пространство. Медучреждение адаптировали под нужды маломобильных пациентов.

Во время капитального ремонта входные группы снабдили современными пандусами с нормативным углом наклона и нескользящим покрытием для проезда инвалидных и детских колясок.

Для слабовидящих нанесена контрастная разметка на полу и стенах внутри здания. Важная информация на стендах продублирована шрифтом Брайля.

Специальный подъемник устраняет затруднения с перепадами высот и порогами. В санузлах смонтированы прочные поручни.

На парковке специальные места для инвалидов расположены максимально близко ко входу в корпус и обозначены дорожными знаками и разметкой.

Модернизация облегчает пожилым людям, пациентам после травм и операций, родителям с детьми в колясках и людям с ограниченными возможностями доступ к диагностическим процедурам, амбулаторному лечению и госпитализации, отметили в областном минздраве.