В новом корпусе земетчинской больницы идет отделка помещений

В поселке Земетчино в новом корпусе районной больницы идут отделочные работы. На трех этажах завершено шпаклевание. Об этом сообщили в региональном минстрое в среду, 30 сентября.

Само здание уже возведено, устройство кровли закончено. Установлены все окна, кроме противопожарных.

К 17 сентября к корпусу подвели теплотрассу от новой модульной котельной. На данный момент радиаторами снабжена половина помещений.

Работы находятся на личном контроле врио министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александра Гришаева.

Строительство началось в августе 2025 года. Из регионального бюджета на финансирование выделили 850 млн рублей.

Изначально в Земетчине планировали создать медицинский центр из трех модульных конструкций, который принимал бы не только местных жителей, но и пациентов из Вадинского и Башмаковского районов. Однако работы пришлось остановить из-за нарушения противопожарных норм.