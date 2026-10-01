В новом корпусе земетчинской больницы идет отделка помещений

Общество

В новом корпусе земетчинской больницы идет отделка помещений
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В поселке Земетчино в новом корпусе районной больницы идут отделочные работы. На трех этажах завершено шпаклевание. Об этом сообщили в региональном минстрое в среду, 30 сентября.

Само здание уже возведено, устройство кровли закончено. Установлены все окна, кроме противопожарных.

В новом корпусе земетчинской больницы идет отделка помещений

К 17 сентября к корпусу подвели теплотрассу от новой модульной котельной. На данный момент радиаторами снабжена половина помещений.

В новом корпусе земетчинской больницы идет отделка помещений

Работы находятся на личном контроле врио министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александра Гришаева.

В новом корпусе земетчинской больницы идет отделка помещений

Строительство началось в августе 2025 года. Из регионального бюджета на финансирование выделили 850 млн рублей.

Изначально в Земетчине планировали создать медицинский центр из трех модульных конструкций, который принимал бы не только местных жителей, но и пациентов из Вадинского и Башмаковского районов. Однако работы пришлось остановить из-за нарушения противопожарных норм.

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