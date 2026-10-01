Отключение света в Пензе 2 октября: список адресов

На пятницу, 2 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся центр города, Заря, Терновка, Маньчжурия, отдельные дома на улице Островского и проспекте Победы.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- ул. Городецкого, 1;

- ул. Книгина, 6, 9, 10, 14, 15, 25;

- ул. Новоселов, уч. 597;

- ул. Райская, 2, 6, 12, 14, 17, 18а, 19, 22, 24, 35, 36;

- ул. Родионова, 5, 6, 13, 16, 23, з/у: 2, 11;

- ул. Счастливая, 12, 14, 16, 24, 24Б, 26, 28, 40, 42;

- ул. Усадебная, з/у 13;

- ул. Юбилейная, уч.: 66, 68, 70, 74, 76, 79, 80, 83, 89, 91, 93, 96, 100, 108, 121, 125, 126, 127, 129, 136, 145, 154, 161, 162, 163, 166, 172, 176, 178, 179, 184, 187, 192, 193, 196, 200, 202, 508, з/у: 110, 155, 157.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Бакунина, 48, 50;

- ул. Московская, 103;

- ул. Суворова, 3;

- 4-й пр-д Терновского, 1, 3а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15;

- ул. Новгородская, 12-34, 36, 38;

- ул. Петровская, 25, 27-33, 35-76, 78, 80, 82;

- ул. Терновского, 137-175 (нечетные).

С 9:00 до 16:00 приостановится электроснабжение домов № 6, 12, 14, 16, 18 на ул. Островского и № 26 на проспекте Победы.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Дегтярная, 1-9, 12-14, 20, 22, 24, 26;

- ул. Демьяна Бедного, стр. 5, 27, 29, 33, 37, 39, 40, 46-53, 55, 57, 59;

- пр-д Демьяна Бедного, 40; 1-й пр-д Демьяна Бедного, 1, 3, 5, 7, 11/44, 13, 17, 19; 2-й пр-д Демьяна Бедного, 1-4, 6, 8, 9/36, 11, 13, 15-20/41, 22/34, 24, 26, 28, 30, 32, 44; 3-й пр-д Демьяна Бедного, 3, 8, 10, 12-20, 23, 25-33, 35-44, 46, з/у 5; 4-й пр-д Демьяна Бедного, 3-6, 8;

- ул. Демьяна Бедного/Перекоп, 1/36;

- ул. Затонная, 2-6, 6а, 6Б, 6в;

- ул. Казанская, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 33, 35;

- 1-й Казанский пр-д, 6, 8, 9, 10; 2-й Казанский пр-д, 2, 4, 6, 8;

- ул. Крымская, 6;

- ул. Перекоп, 38, 39, 42;

- ул. Перовской, 1, 3, 5, 7, 9, 11;

- ул. Перовской/Казанская, 1/1;

- ул. Планетная, 13, 17, 21, 23, 24/30, 32, 34, 46;

- ул. Санитарная, 21, 23, к/н 611;

- ул. Славянская, 2а;

- 1-й Сортировочный пр-д, 1-7, 9а; 4-й Сортировочный пр-д, 4, 6;

- пр-д Станюковича, 9;

- ул. Станюковича, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21-32, 34, 36а, 38, 40, 42, 44;

- ул. Станюковича/Планетная, 9/38.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.