1 октября в Пензенской области станет холоднее

1 октября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +2...+7 градусов, до самого утра будет туманно. Днем ртутные столбики поднимутся до +11...+16. К ночи на пятницу прогнозируется -1...+4 градуса, дождь не предвидится.

На протяжении суток продолжит дуть северный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе в Пензенской области сохранится влияние поля повышенного давления.

Как уже сообщалось, средняя месячная температура воздуха в октябре составит +6,2...+7,8 градуса - это на 0,5-0,7 градуса выше средних многолетних значений.