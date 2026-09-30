1 октября в Пензенской области станет холоднее

Общество

1 октября в Пензенской области станет холоднее
Печать
Max

1 октября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +2...+7 градусов, до самого утра будет туманно. Днем ртутные столбики поднимутся до +11...+16. К ночи на пятницу прогнозируется -1...+4 градуса, дождь не предвидится.

На протяжении суток продолжит дуть северный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе в Пензенской области сохранится влияние поля повышенного давления.

Как уже сообщалось, средняя месячная температура воздуха в октябре составит +6,2...+7,8 градуса - это на 0,5-0,7 градуса выше средних многолетних значений.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!