Названа дата предполагаемого старта отопительного сезона в Пензе

Общество

Названа дата предполагаемого старта отопительного сезона в Пензе
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Отопительный сезон в Пензе планируется начать с понедельника, 5 октября. Соответствующее постановление главы города Олега Денисова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

«Предприятиям, осуществляющим централизованное теплоснабжение объектов образования и здравоохранения, жилищного фонда, культуры, спорта и социальной сферы и иных потребителей, приступить к началу отопительного периода с 05.10.2026», - говорится в проекте документа.

При этом уточняется, что сроки могут быть скорректированы.

«Владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, закончить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней со дня начала отопительного периода», - добавляется в проекте.

Ранее в мэрии напомнили, что, как правило, ресурс начинают подавать, когда среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов в течение 5 суток.

В прошлом году отопительный сезон в Пензе стартовал рано - 25 сентября (в 2024-м его начали 9 октября). Глава города объяснил такое решение похолоданием, о котором предупредили синоптики.

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