Заречный присоединится к Спортивному диктанту

В воскресенье, 4 октября, в Заречном пройдет Спортивный диктант. Мероприятие проведут в центральной городской библиотеке, сообщил глава ЗАТО Алексей Костин в соцсетях.

Начало - в 11:00. Вход на площадку свободный, однако требуется предварительная регистрация на сайте sportdiktant.ru. Там же размещены тренировочные материалы.

«Акция стартовала в прошлом году и сразу вызвала большой интерес у зареченцев. Многие тогда отметили: вопросы интересные, узнаешь много нового - от истории спорта до современных фактов. Проверить себя было полезно даже профессионалам!» - отметил Костин.

Спортивный диктант напишут и в Пензе. Его организуют на следующих площадках:

- институт физкультуры и спорта ПГУ (ул. Лермонтова, 37, корп. 14);

- центр выявления и поддержки одаренных детей «Ключевский» (ул. Попова, 66, корп. 1);

- училище олимпийского резерва (ул. Пугачева, 93);

- молодежный центр «Юность» (ул. Карпинского, 22Б);

- многофункциональный молодежный центр (ул. Кирова, 51);

- дворец спорта «Буртасы» (проспект Строителей, 96).