В Пензе закроют для движения полосу на улице Мира

В Пензе на время запретят движение транспорта на участке улицы Мира в районе пересечения с Окружной, сообщили в городской администрации.

Ограничение будет действовать с 7:00 до 19:00 пятницы, 2 октября.

Мера необходима из-за ремонта асфальта, пояснили в мэрии.

Судя по схеме, для машин закроют единственную полосу движения в сторону улицы Ленинградской. Водителям придется пользоваться той, что изначально предназначена для встречного движения.

Количество полос в сторону Окружной сократится с 3 до 2.

Автомобилистам порекомендовали учитывать данную информацию при построении маршрутов.