В строящийся корпус земетчинской больницы планируют запустить тепло

В поселке Земетчино продолжается строительство нового лечебно-диагностического корпуса районной больницы. В среду, 16 сентября, ход работ проверил глава регионального минстроя Александр Гришаев.

Подрядчик уже закончил устройство кровли, а также оштукатуривание внутри здания, установил оконные блоки. Сейчас ведутся работы по шпаклеванию и монтажу радиаторов.

«В ближайший месяц планируется осуществить пуск тепла - к корпусу подведена теплотрасса от новой модульной котельной», - рассказали в минстрое.

Строительство началось в августе 2025 года. Из регионального бюджета на финансирование выделили 850 млн рублей.

Изначально в Земетчине планировали создать медицинский центр из трех модульных конструкций, который принимал бы не только местных жителей, но и пациентов из Вадинского и Башмаковского районов. Однако работы пришлось остановить из-за нарушения противопожарных норм.