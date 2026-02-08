Пациентов поликлиники на Маяке будут лечить на ГПЗ и в Ахунах

В 2026 году поликлинику № 4 на Парковой, 3 (Маяк), закроют на капитальный ремонт. Совместить его с приемом пациентов невозможно, так что помощь им окажут в других местах.

«Медицинский персонал будет переведен в амбулатории, входящие в состав поликлиники № 4, по адресам: ул. Ново-Казанская, 2а; ул. Антонова, 14; ул. Конструкторская, 13, - и в профилакторий по адресу: поселок Ахуны, ул. Грибоедова, 2б», - сообщили в областном минздраве.

Горожане неоднократно жаловались на бедственное состояние медучреждения. Вопросом заинтересовалась прокуратура и в апреле 2025 года провела проверку.

Выяснилось, что в восстановлении нуждаются покрытие пола и стен, крыльца основного входа и запасного выхода, фасад по всему периметру. Кроме того, в правом крыле здания просел бетонный пол, деформировались и пошли трещинами стены и потолочное покрытие.

Поликлиника построена в 1969 году. С тех пор она ни разу не видела капитального ремонта.