В Башмаковской больнице продолжают ремонт терапевтического корпуса

В Башмаковской районной больнице продолжается ремонт терапевтического корпуса. Специалисты приступили к обновлению третьего этажа.

Сейчас подрядчик проводит демонтажные работы: снимает старые напольные покрытия, убирает двери, рассказали в региональном минздраве.

Предполагается, что специалисты выполнят отделку, заменят полы, потолки и двери, инженерные и электрические коммуникации, сантехническое оборудование, а также установят пожарную сигнализацию.

Ремонт планируют завершить в конце октября 2026 года. На работы направили 11 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

В дальнейшем на этом этаже намерены разместить отделение дневного стационара и палату реанимации и интенсивной терапии.

Ранее сообщалось о завершении ремонта в главном корпусе больницы. В медучреждении обновили стены и потолки, лестничные марши, заменили все коммуникации, систему противопожарной безопасности, усовершенствовали входную группу.