Ремонт в башмаковской больнице вышел на новый этап

Общество

Ремонт в башмаковской больнице вышел на новый этап
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В Башмаковской районной больнице продолжается капитальный ремонт терапевтического корпуса. На третьем этаже закончили разбирать старые конструкции, к которым приступили в июне.

Сейчас строительные бригады выравнивают стены и готовят их под покраску, укладывают керамическую плитку. Параллельно рабочие прокладывают электропроводку.

В ближайшее время начнутся заливка полов, чистовая отделка, монтаж подвесных потолков. Инженерные коммуникации заменят частично.

Ремонт планируют завершить в конце октября 2026 года. На работы выделено 11 000 000 рублей из федерального и регионального бюджетов.

Ранее сообщалось о завершении работ в главном корпусе больницы. Там обновили стены и потолки, лестничные марши, заменили все коммуникации, систему противопожарной безопасности, усовершенствовали входную группу.

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