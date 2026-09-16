В Пензе начали фрезеровать дорогу на Зеленодольской

В среду, 16 сентября, работники «Пензавтодора» приступили к фрезерованию проезжей части на улице Зеленодольской. Они действуют на отрезках от дублера Окружной и от конечной общественного транспорта до ЖК «Илмари».

После этого начнется укладка выравнивающего слоя дорожного полотна. Площадь ремонтируемой зоны составляет 19 150 кв. м, уточнили в городской администрации.

В связи с проведением работ 15 сентября перекрыли участок от Окружной до ее дублера (возле «Дизель-Арены»). Возобновить движение планируют 17-го числа.

В других местах работы идут по своим графикам. В частности, на улицах Аустрина и 65-летия Победы обустраивают верхний слой покрытия. На Арбековской рабочие устанавливают бортовой камень, укладывают щебеночное основание и асфальт.

«Завершено обновление тротуаров в районе пешеходного перехода, ведущего к дому № 14 на улице Плеханова, а также на улицах 65-летия Победы, Коммунистической. Общая площадь ремонта составила более 20 000 кв. м», - добавили в мэрии.