В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на Шуисте

Общество

В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на Шуисте
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В Пензе разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 5 сентября на Шуисте.

По предварительным данным, в 14:35 напротив дома № 1Б на улице Буровой неустановленное транспортное средство сбило 50-летнюю женщину.

Водитель скрылся с места происшествия.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее сообщалось, что в Пензе разыскивают свидетелей аналогичных аварий, случившихся 10 июля на улице Бородина (Ближнее Арбеково) и 6 июня на проспекте Строителей.

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