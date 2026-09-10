В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на Шуисте

В Пензе разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 5 сентября на Шуисте.

По предварительным данным, в 14:35 напротив дома № 1Б на улице Буровой неустановленное транспортное средство сбило 50-летнюю женщину.

Водитель скрылся с места происшествия.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее сообщалось, что в Пензе разыскивают свидетелей аналогичных аварий, случившихся 10 июля на улице Бородина (Ближнее Арбеково) и 6 июня на проспекте Строителей.