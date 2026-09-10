В региональном СУ СКР представили нового руководителя

Общество

В региональном СУ СКР представили нового руководителя
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В среду, 9 сентября, руководитель управления кадров СКР Максим Малышкин представил нового главу СУ СКР по Пензенской области Андрея Фишмана.

«На мероприятии присутствовали представители руководства Пензенской области и руководители ключевых региональных ведомств, в том числе местных органов исполнительной власти, судебной системы, прокуратуры, силовых и надзорных структур, а также заместители руководителя, сотрудники подразделений аппарата и руководители следственных отделов следственного управления», - сообщили в областном СУ СКР.

После официального представления Андрея Фишмана прошли оперативное совещание с руководителями территориальных следственных отделов и подразделений аппарата следственного управления по работе с личным составом и личный прием офицеров.

В региональном СУ СКР представили нового руководителя

Предыдущим руководителем пензенского управления СКР был Владимир Игнатенков, занявший пост в марте 2023-го (вначале - с приставкой «и. о») и покинувший его в марте 2026-го.

До назначения в Пензенскую область Андрей Фишман возглавлял аналогичное управление по Кабардино-Балкарской Республике.

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