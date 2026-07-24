В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на улице Бородина

В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося 10 июля на улице Бородина (Ближнее Арбеково).

По предварительным данным, в 18:00 напротив дома № 3 неустановленный водитель сбил женщину 1953 года рождения и скрылся с места происшествия.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее сообщалось, что в Пензе разыскивают свидетелей аналогичного ДТП, случившегося 6 июня на проспекте Строителей.

Там, напротив дома № 21 (неподалеку от остановки «Могилевский дворик»), водитель неизвестного транспортного средства сбил 73-летнюю женщину.