ФНС получит сведения о сим-картах и IP владельцев цифровых рублей

С 1 июля 2027 года Федеральная налоговая служба сможет отслеживать технический след каждого запрошенного перевода цифровых рублей.

Речь идет о IP- и MAC-адресах, номере телефона, сим-карте и других идентификаторах устройства, с которого проводили операцию. Получить эту информацию ФНС сможет по отдельным запросам, выписку предоставят в том же порядке, который уже действует для обычных банковских счетов.

«Главное изменение касается выписок по счетам цифрового рубля. Согласно документам, в них смогут указывать сумму и время платежа, его назначение, данные отправителя и получателя, а также технический след операции», - сообщает издание «Известия».

Необходимость отследить владельцев цифровых рублей может возникнуть, например, при взыскании задолженности или в рамках проверки. Новшество позволит сопоставлять разные счета, найти скрытые доходы и выявить случаи, когда доступ к кошельку получил другой человек.

«При этом речь не идет о постоянной слежке за всеми платежами. Приказы устанавливают, какие сведения банки и оператор платформы должны предоставлять по запросам налоговых органов. Автоматически получать информацию о каждой операции пользователей ФНС не будет», - пояснили изданию эксперты.

С 1 сентября в России все системно значимые банки предоставили гражданам возможность открывать счета в цифровых рублях и проводить с ними операции. Доступ к новой валюте предоставляют через мобильные приложения и каналы дистанционного банковского обслуживания.