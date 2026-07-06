В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на проспекте Строителей

Происшествия

В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на проспекте Строителей
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В Пензе разыскивают свидетелей ДТП с участием пешехода, случившегося 6 июня на проспекте Строителей.

Предварительно установлено, что в 19:00 напротив дома № 21 (неподалеку от остановки «Могилевский дворик») водитель неизвестного транспортного средства сбил женщину 1953 года рождения.

После произошедшего виновник скрылся с места аварии.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

В областном центре также ищут свидетелей наезда на женщину 1952 года рождения на улице Гагарина 25 мая.

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