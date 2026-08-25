На улице Вадинской в Пензе откроют общедоступную спортплощадку

В Пензе у школы № 59 на улице Вадинской (Терновка) появится пространство для активного отдыха людей всех возрастов. Об этом сообщил в соцсетях глава города Олег Денисов.

На спортплощадке (105 кв. м) с прорезиненным покрытием рабочие ставят уличные тренажеры и скамьи, монтируют брусья.

«Рядом уже была игровая зона для малышей, а тут все по-взрослому - снаряды для силовых упражнений с собственным весом. До полной готовности пара дней. К концу недели площадка сможет принять всех желающих», - отметил Олег Денисов.

По его словам, спортивные зоны также должны появиться в микрорайоне Ласточкино Гнездо и на Северной Поляне.

Кроме того, в перечне объектов для благоустройства значатся монумент «Паровоз Су 213-89» на улице Луначарского и сквер Героев-чернобыльцев на улице 8 Марта. О начале ремонта локомотива стало известно 1 августа. 16-го числа Олег Денисов сообщил о планах сделать прилегающую территорию местом притяжения горожан. Стоимость работ - 4 536 523 рубля. На облагораживание сквера готовы потратить 4 823 995 рублей.